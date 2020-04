Is de kampioen in Frankrijk toch al bekend? Franse krant denkt te weten hoe het zit

De Franse voetbalbond volgt niet dezelfde piste als die van de Nederlandse en zou wél een kampioen uitroepen, net als stijgers en dalers. Die kampioen zou voor de zevende keer in acht jaar tijd PSG zijn.

Aan het begin van de week heeft de Franse overheid dezelfde maatregel genomen als de Nederlandse en het betaald voetbal definitief stopgezet. Maar de manier waarop de voetbalbonden het competitie-einde invullen, is helemaal anders weet de Franse sportkrant L'équipe.

PSG staat in Frankrijk 8 punten voor op Marseille met een wedstrijd minder, daarom is het al een beetje makkelijker om de Parijzenaars uit te roepen tot kampioen in tegenstelling tot in Nederland. Daar hebben leiders Ajax en AZ even veel punten.

Maar er zullen ook stijgers en dalers zijn. Amiens en Toulouse zakken naar de Ligue 2. Marseille en Rennes zullen samen met PSG Champions League spelen. Lille, Reims en Nice gaan naar de Europa League. Dat betekent geen Europees voetbal voor Lyon en Monaco volgend seizoen. Beide clubs staan nu op 1 punt van Nice