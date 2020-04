Real Madrid ontvangt hoopgevend nieuws omtrent blessure Eden Hazard

Het eerste seizoen van Eden Hazard ging niet zoals gehoopt. De Rode Duivel liet al enkele staaltjes van zijn klasse zien, maar blessures gooiden roet in het eten.

Ondertussen werkt de Rode Duivel hard aan zijn herstel. En volgens de Spaanse krant 'AS' is er ook voor het eerst goed nieuws te melden. Zo zou Hazard ondertussen begonnen zijn met joggen en kan de Belg al wat oefeningen doen in zijn tuin.

Als er voor een iemand geen beter moment kon komen om de competitie stil te leggen, dan is het voor Eden Hazard. De aanvaller van Real Madrid herviel in een oude blessure in februari en zou de rest van het seizoen missen.

De Rode Duivel zou wel op tijd fit zijn geraakt voor het EK, maar zou vooral heel wat wedstrijdritme gemist hebben. Door de coronacrisis krijgt Hazard alle tijd om zich te focussen op zijn herstel.

Real Madrid en Zidane zullen hoe dan ook voorzichtig omgaan met Eden Hazard. Een tweede seizoen zoals het afgelopen seizoen willen ze in de Spaanse hoofdstad absoluut vermijden.