Wordt het stadion van Manchester United nog een tikkeltje mythischer? Old Trafford krijgt een staantribune

Old Trafford is één van de meest mythische stadions op deze aardbol. Manchester United is van plan om het geheel nog een tikkeltje authentieker te maken. De fans van de roodhemden zullen hun team opnieuw rechtopstaand kunnen toejuichen.

Manchester United wil een staantribune op Old Trafford. The Red Devils zijn ervan overtuigd dat dat de sfeer ten goede komt. Nochtans zijn zo'n tribunes sinds 1994 verboden in de Premier League. Het gaat om zogenaamde barrier seats, waarbij de fans op een ijzeren leuning naar het voetbal kunnen kijken. Bij Manchester United gaat het momenteel om een proefproject, terwijl Wolverhampton Wanderers ook al zo'n uitzondering heeft aangevraagd.