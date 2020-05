Roofe heeft niets dan lof voor Kompany: "Niet veel mensen kunnen dit"

Kemar Roofe bewondert Vincent Kompany, dat is duidelijk. De Jamaicaan blikt bij het Engelse FourFourTwo terug op zijn periode bij Leeds United en analyseerde zijn eerste seizoen bij Anderlecht.

"Niet veel mensen kunnen wat Kompany kan", opent Roofe zijn lofrede voor Kompany. Hij is een speler, kapitein, trainer en manager in 1. Ik weet niet vanwaar hij de tijd en energie vindt om dat allemaal te combineren, zeker op zo'n hoog niveau", zegt de Jamaicaan.

Roofe streed vorig seizoen nog met Leeds United om de promotie naar de Premier League, maar greep er net naast in de play-offs. Hij zou ook ooit graag terugkeren naar Leeds. "Als de kans zich zou voordoen, zou ik zeker geen nee zeggen", is hij duidelijk. "In de ideale wereld waren we gepromoveerd naar de Premier League en zou ik gebleven zijn, maar het mocht niet zijn."

Voorlopig staat Leeds op de leidersplaats in de Engelse tweede klasse, dus promotie is nog een optie (als de competitie hervat). "Dat zou echt fantastisch voor hen zijn", reageert de Jamaicaan in de Engelse krant.