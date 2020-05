Ex-coach van Union degradeert uit Ligue 1 en is woest: "Dit druist in tegen de sportieve rechtvaardigheid"

De Franse Ligue 1 werd definitief stopgezet en de laatste twee in de stand, Amiens en Toulouse, werden veroordeeld tot degradatie. Bij Amiens staat een oude bekende van het Belgisch voetbal aan het roer.

Luka Elsner was vorig jaar nog de coach van Union en nu is hij aan de slag bij Amiens. De club stond voorlaatste toen de competitie werd stopgezet en werd naar de Ligue 2 verwezen, tot grote woede van de 37-jarige trainer.

"Ik val compleet uit de lucht door deze beslissing", liet de ex-trainer van Union optekenen bij Courrier Picard. "Zoiets heb ik in het voetbal nog nooit meegemaakt. Het is een sabelslag recht in ons gezicht."

Banenverlies

"Iedereen heeft gelijke kansen over heel de competitie, van begin tot eind, dat is het basisprincipe van sport. De beslissing moet op het veld worden gemaakt en als dat niet het geval is, dan druist dat in tegen de sportieve rechtvaardigheid. Er wordt niet al te veel rekening gehouden met wat er na deze delicate beslissing gaat gebeuren, bijvoorbeeld dat mensen hun baan kunnen verliezen", besloot hij.