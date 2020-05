'Doodverklaarde ex-speler van Schalke leeft nog'

In Duitsland dachten ze al 4 jaar dat HIannick Kamba overleden was. In een auto-ongeluk in Congo zou de ex-speler en ex-ploegmaat van Manuel Neuer het leven gelaten hebben. Maar nu blijkt dat hij gewoon leeft.

De Duitse krant Bild kwam met het opmerkelijke verhaal dat Kamba leeft nadat de ex-voetballer gespot is in het Ruhrgebied. Meer nog, het Openbaar Ministerie in Duitsland zou een onderzoek gestart zijn naar verzekeringsfraude tegen de ex-vrouw van Kamba. De nabestaanden van de verdediger zouden een "zescijferig" bedrag gekregen hebben bij het overlijden van Kamba. Kamba zou ondertussen opnieuw aan het werk zijn bij Evonik, waar hij ook al bij werkte voor zijn vermeende dood. Hij zou begin 2018 met de Duitse ambassade in Kinshasa contact hebben gemaakt om te zeggen dat hij niet dood was. Hij beweert dat hij op die bewust avond in 2016 werd achtergelaten door zijn begeleiders 's nachts zonder papieren of geld. Hiannick Kamba,ex-jogador do Schalke 04,trabalha agora numa empresa energética na Alemanha o que poderia ser uma coisa normal se o congolês não tivesse sido dado como morto em Janeiro de 2016 depois de um acidente de carro pic.twitter.com/AaAYqwthHc — Mercado a Mexer (@imatemynameis1) May 4, 2020