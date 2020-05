Bojan Krkic geeft Barcelona raad in aankoop nieuwe spits: "Vermijd een nieuw Griezman-scenario"

Bojan Krkic gold als groot talent bij Barcelona, maar hij heeft zijn potentieel nooit kunnen waarmaken. Via omzwervingen door bijna heel Europa zit de aanvaller nu bij het Canadese Montreal Impact. Toch geeft hij nog advies aan Barcelona, namelijk om Lautaro Martinez niet te kopen.

Lautaro Martinez is de spitsbroer van Lukaku bij Inter Milaan, maar volgens Krkic past zijn manier van spelen van de Argentijn niet bij het DNA van Barcelona.

"Inter speelt veel defensiever en laat het initiatief aan de tegenstander. Bij Barcelona moet je zelf het spel maken en daar zie ik hem nu niet geschikt voor. Maar begrijp me niet verkeerd, ik vind Martinez een uitstekende speler", zegt Krkic.

Welke aanvaller moet Barcelona dan wel gaan halen? "Roberto Firmino! Hij is een combinatiespeler, fysiek aanwezig én beweeglijk. Het is onvergeeflijk om een diepe spits te contacteren om hem dan op de flank te posteren en te klagen dat het niet werkt, zoals met Griezmann gebeurd is", vindt de ex-Barcelonaspeler.