Drie Ajax-spelers mogen vertrekken: "Maar we geven geen korting!"

Na het verlies van Frenkie De Jong (Barcelona) en Matthijs De Ligt (Juventus) bereidt Ajax zich voor op het vertrek van nog enkele belangrijke pionnen.

De transferperiode komende zomer belooft een lucratieve periode te worden voor Ajax. Doelman André Onana (24), linksachter Nicolas Tagliafico (27) en middenvelder Donny van de Beek (23) mogen vertrekken bij de Amsterdammers.

"Vorig seizoen hadden we een mondeling akkoord met Onana, Tagliafico en van de Beek om nog een seizoen te blijven. Zij hebben zich aan hun belofte gehouden dus we hebben dan ook gezegd dat we hen gingen helpen op zoek naar de volgende stap in hun carrière", legt algemeen directeur Edwin van der Sar uit bij het Spaanse AS.

"De afspraak geldt nog altijd, maar er zullen geen superkortingen zijn van 50%. Geïnteresseerde clubs mogen dat al uit hun hoofd zetten."