Kopzorgen voor Premier League: 'Acht ploegen spreken afkeer uit tegen Project Restart'

Het doel van de Premier League is om op 12 juni te hervatten, het zogenaamde 'Project Restart'. Hoewel de regering zijn steun al uitsprak, is het toch verre van zeker of er volgende maand al terug een bal zal rollen over het Kanaal.

Als het tot een stemming zou komen, moeten er immers 14 van de 20 Premier League-teams hun fiat geven voor een herstart. Zoals het er nu naar uitziet, zal het dat aantal niet halen. Maar liefst acht teams, voornamelijk de 'kleintjes' uit de rechterkolom, zien het niet zitten om wedstrijden af te werken op neutraal terrein (Wembley werd al genoemd). Maandag is er overleg gepland tussen de clubs, maar het ziet er naar uit dat competitievoetbal nog veraf is.