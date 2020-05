Deense club komt met inventief idee om lege tribunes op te vullen

Het zal nog even duren vooraleer er weer publiek wordt toegelaten in de stadions. Dat heeft enkele clubs al aangezet om inventief om te gaan met alternatieven.

Zo krijgen de spelers van Mönchengladbach voortaan applaus van kartonnen fans. Fans kunnen een zitje aankopen in het stadion, waar dan een kartonnen versie van hun zal plaatsnemen. Via een app kunnen ze dan hun ploeg toejuichen

Het Deense Aarhus gaat nog een stapje verder. Daar zullen eind mei fans virtueel aanwezig zijn in het stadion. Aarhus vat dan de competitie weer aan tegen Randers FC.

Fans kunnen gratis een plekje krijgen in het stadion via Zoom. Ze worden dan samen met 20 andere supporters in een meeting gezet en zo zullen ze hun team kunnen aanmoedigen.