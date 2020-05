De Top- & Floptransfers van Standard: van heel goed naar hele grote ontgoochelingen

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Standard.

Deze keer werd de traditie niet gevolgd: het tweede seizoen van Michel Preud'homme was niet het goede. Bij Gent, Twente en Club Brugge haalde hij telkens successen op in zijn tweede jaar als hoofdtrainer. Deze keer bleef Standard onder de verwachtingen. De schuld van een deels mislukte mercato? TOP De beste linksback van de competitie? Standard koos voor een redelijk offensieve strategie op de transfermarkt. Ze hadden hun kern snel samen om de technische staf een zo lang en goed mogelijke voorbereiding te gunnen. In de categorie 'geslaagde transfers' moeten we zeker Nicolas Gavory en Selim Amallah vermelden. De Franse linksachter was een nobele onbekende toen hij arriveerde, maar werd al snel titularis en wierp zich op als één van de beste linksachters van de competitie. Ook ex-Hurlu Samalah vond snel zijn draai in Sclessin. Zijn statistieken mochten er ook best zijn: 7 goals en 5 assists. Meer dan in zijn twee seizoenen bij Moeskroen. FLOP Maar er waren ook heel wat transfers die geen vruchten afwierpen. Het beste voorbeeld: Vanja Milinkovic-Savic. De boomlange doelman moest Memo Ochoa komen vervangen, maar kwam met een fatale trainingsachterstand aan en werd daarna volledig opzijgeschoven door MPH. Hij verliet Standard met de luttele 270 minuten op de teller. Hetzelfde voor Anthony Limbombe. Zes wedstrijden en dag met het handje: de voormalige Bruggeling bleef slechts enkele maanden aan de boorden van de Maas vooraleer hij terugkeerde naar Nantes. In gezelschap van Renaud Emond trouwens. Na diens vertrek had Felipe Avenatti zich kunnen opwerpen als de aanvalsleider, maar de Uruguyaan was eerst geblesseerd en trapte daarna amper een deuk in een pakje boter. En dan was er nog Denis Dragus. Hij kwam aan met het etiket van één van de grootste Roemeense talenten, maar hij kreeg amper kansen. Ook Aleksander Boljevic kon maar zes basisplaatsen verzamelen. Al bij al toch wel redelijk veel transfers die veel te weinig bijbrachten. Vijf minuten speeltijd: Denis Dragus verwachtte er waarschijnlijk meer van.