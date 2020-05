Croonen blijft achter bizarre regeling promotie staan: "Minst slecht denkbare oplossing"

Pro League-voorzitter Peter Croonen was tevreden na de Algemene Vergadering van de Pro League. Hij beseft dat niet iedereen tevreden is, maar is ervan overtuigd dat ze een goede beslissing genomen hebben.

Naast Waasland-Beveren, dat degradeert, hebben OHL en Beerschot reden tot klagen. Als de tweede promotiewedstrijd niet doorgaat, stijgt Westerlo opeens.

"We vonden het in 1A sportief duidelijk genoeg om na 29 van de 30 speeldagen een kampioen en degradant aan te duiden", komt Croonen bij Extra Time op Sporza terug op de beslissing. "Ook in 1B moet de sportieve logica primeren. Daar is het beter om de tweede returnwedstrijd nog te laten spelen. Het is niet ideaal zonder publiek en misschien met een andere kern, maar het is beter dan een administratieve beslissing", vindt Croonen.

Dat vond anallist Peter Vandenbempt toch een beetje te gemakkelijk aangezien de ploegen tot een week voor de start van de competitie nog niet eens weet of ze "in het kerkhof van 1B zullen belanden of in de hemel van 1A".

"Er is geen aanknopingspunt in het reglement voor dit, maar ik zou altijd een sportieve mogelijkheid verkiezen", verdedigt Croonen zich. "We hebben voor de minst slecht denkbare optie gekozen."