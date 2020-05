'Barcelona bereid om drie spelers richting Bundesliga te sturen om supertalent te overtuigen'

FC Barcelona wil zich graag verzekeren van de komst van Kai Havertz. Het Duits goudhaantje van Bayer Leverkusen zal wel niet gemakkelijk binnen te halen zijn.

Om de transferprijs wat te drukken én Havertz te laten zien dat het menens is voor Barcelona, wil de Spaanse clubs maar liefst drie spelers betrekken in de deal. Havertz zou de overstap richting Barcelona maken en Carlos Alena, Emerson en Marc Cucurella doen de omgekeerde beweging.

Die eerste twee zijn momenteel actief bij Real Betis, maar zouden na dit seizoen dus richting Duitsland trekken. Voor Alena lijkt al langer geen toekomst bij Barcelona, maar de keuze om Emerson richting Leverkusen te sturen is toch opvallend.

De Braziliaanse rechtsachter maakt indruk in La Liga bij Real Betis en wordt door Barcelona nog tot 2021 uitgeleend. Maar Leverkusen is op zoek naar een rechtsachter en dus zou Emerson van groot belang zijn in de deal.

Cucurella speelt dit seizoen bij Getafe, maar zou wel openstaan voor een overstap richting Bundesliga. Barcelona wil de drie spelers laten gaan met een terugkoopclausule.