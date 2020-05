POLL: Kan u naar voetbal zonder publiek en zonder sfeer kijken op tv?

Hebt u zaterdag gekeken naar de Dortmund-Schalke 04? Of naar een andere match in de Bundesliga? De lege tribunes en de sfeer waren alvast iets wat we niet gewend zijn. Hebt u het helemaal kunnen uitkijken?

De Bundesliga heeft hervat achter gesloten deuren. Op sociale media waren er veel mensen te vinden die voor het einde van de match afhaakten. Alhoewel we allemaal heel lang gewacht hebben om weer voetbal te zien, ontbreekt er duidelijk iets. Onze vraag is of u dit maanden gaat aankijken op tv? Kan u op deze manier genieten van voetbal op tv of is het voor u ook niet hetzelfde?

Kan u matchen zonder publiek helemaal uitkijken? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, voetbal is voetbal! Ik kijk! 44% Nee, zo is er geen zak aan! 56% Stem Je kan nog stemmen tot 20/05/2020 10:00.