Beerschot houdt keeperstrainer langer aan boord: "Op fysiek en mentaal vlak is hij een topper"

Mike Vanhamel was een van de sterkhouders bij de Mannekes dit seizoen. Dat dit mede de verdienste is van keeperstrainer Patrick Nys, is ook de clubleiding. De Kempenaar werd dan ook beloond met een contractverlenging voor twee seizoenen, tot groot jolijt van zijn poulain.

Een tijd geleden toonde Anderlecht interesse in de aanvoerder van Beerschot, maar Vanhamel verlengde onlangs zijn contract op het Kiel. Dat is nu ook het geval voor Patrick Nys (51), die twee jaar langer aanblijft. "Noem hem gerust mijn mentor, hij is erg belangrijk voor mij", reageert Vanhamel op de clubwebsite. "Zowel op fysiek als mentaal vlak is hij een topper." Nys reageerde overigens erg bescheiden op Vanahamels complimenten. "Het is geen geheim dat onze verstandhouding erg goed is. Ik probeer hem zo goed als mogelijk aan de aftrap te krijgen. Al de rest is zijn verdienste", bekent de ex-doelman van onder meer Beerschot, Lommel en Lierse.