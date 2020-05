Herstart Premier League in gevaar? Speler Bournemouth test positief op Covid-19

Slecht nieuws voor iedereen die gehoopt had dat de Premier League snel weer zou hervatten. Een speler van Bournemouth testte positief op het coronavirus.

Dat heeft de club zondag bevestigd. Over welke speler het gaat, heeft de club niet meegedeeld. Bournemouth is niet de enige waar een speler positief testte, maar welke andere club getroffen is door het virus geraakte niet bekend.

De speler zal nu een week in quarantaine gaan, waarna hij opnieuw getest zal worden. Het valt te hopen dat de tweede test negatief uitdraait. Zolang er spelers besmet blijven geraken, zal de Premier League niet kunnen hervatten.

In Engeland hopen ze de competitie snel weer te hervatten, al is niet iedereen het daar mee eens. Zo gaven Danny Rose en Troy Deeney al aan niet terug te keren naar het veld, terwijl ook N'Golo Kante voorlopig niet meetraint.