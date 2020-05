Gissen naar welke speler positief testte op corona is voorbij, Premier League-doelman bekent zelf het virus te hebben opgelopen

Vorige week geraakte bekend dat een speler van Bournemouth positief had getest op het coronavirus. De identiteit van de speler werd door de club niet bekend gemaakt, maar nu komt de speler zelf naar buiten met het nieuws.

Aaron Ramsdale, de 22-jarige doelman van Bournemouth, is het slachtoffer geworden van het virus. Dat liet de doelman optekenen aan The Sun. Zoals de club al zelf aangaf, zit de doelman voorlopig afgezonderd in quarantaine.

"Ik ben extra voorzichtig sindsdien. Ik ga nog wel tanken en naar de winkel, net zoals ervoor. Alleen let ik nu wat meer op. Ik denk dat ik het in de winkel heb opgelopen. Ik voel mij niet slecht, maar zal wel de genomen maatregelen respecteren", vertelde de doelman.

In Engeland zijn ze druk in de weer met het heropstarten van de competitie. De Premier League wil graag het voorbeeld volgen van de Bundesliga en hoopt net zoals La Liga snel te kunnen aankondigen het seizoen te hervatten.