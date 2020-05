Gaat Gent zich mengen in de strijd om Adolfo Gaich?

Al sinds Nieuwjaar wordt Adolfo Gaich in verband gebracht met Club Brugge. De Argentijnse spits is felbegeerd op de transfermarkt en zou nu ook gevolgd worden door een andere Belgische club.

KAA Gent heeft met Davy Roef al een nieuwe doelman binnengehaald en ook Jordan Botaka is de rangen komen versterken. In het aanvallende compartiment zijn de Buffalo's nog op zoek naar een nieuwkomer.

Target van Club Brugge

Volgens TyC Sports zou Gent interesse tonen in de Adolfo Gaich. De 21-jarige spits staat van San Lorenzo bekend als een enorm talent in Argentinië en is hot op de transfermarkt. Zo was Club Brugge vorige winter bereid om erg diep in de buidel te tasten voor hem. Tot een transfer kwam het echter niet, want de voorzitter van San Lorenzo deed in laatste instantie nog een schepje bovenop de vraagprijs.

Ook Gent zal die flink wat geld moeten neertellen voor de Argentijn. Als de club zich kwalificeert voor de Champions League zou hun bankrekening flink worden aangedikt. Als Jonathan David straks andere oorden opzoekt ook.