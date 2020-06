Een terugkeer van Radja Nainggolan naar AS Roma ? "Het is zijn droom"

De toekomst van Radja Nainggolan ziet er onzeker uit. De voormalige Rode Duivel werd door Inter Milaan uitgeleend aan Cagliari, maar de middenvelder zou dromen van een terugkeer naar AS Roma.

Staat Radja Nainggolan voor een terugkeer naar AS Roma? Volgens de vorige eigenaar van Cagliari, nu voorzitter van Brescia, is het de droom van 'Ninja'. "Het is moeilijk om niet van Radja te houden! De laatste keer dat we elkaar hebben gezien vloog hij in mijn armen", vertelt Massimo Cellino in Corriere Dello Sport. "Ik denk dat hij gaat terugkeren naar Roma. Het is zijn droom."

Dit seizoen kwam Nainggolan op huurbasis uit voor Cagliari. Bij Inter, waar hij nog een contract tot 2021 heeft, lijkt hij geen plaats meer te hebben en Cagliari kan een definitieve overstap niet betalen. Tussen 2014 en 2018 droeg hij het shirt van Roma, wellicht de beste jaren uit zijn carrière.