Makelaar Gareth Bale denkt dat spelers even veel zullen verdienen: "Directeurs moeten maar eens bekijken hoe ze hun club runnen"

Jonathan Barnett, de zaakwaarnemer van Gareth Bale, denkt niet dat spelers veel zullen moeten inbinden vanwege de coronacrisis. "De meeste spelers hebben toch gewoon doorlopende contracten."

De makelaar van Bale was te gast bij het Britse BBC Radio 4 om te praten over de impact van het coronavirus op het voetbal. "De spelers brengen juist het geld binnen, daarom denk ik niet dat ze in hun salaris gaan snoeien", aldus Barnett.

"De clubeigenaars moeten maar eens nadenken over hoe ze hun club runnen", klinkt het. "Supporters komen niet naar het stadion voor de clubeigenaar, maar voor de spelers. Het zou dan ook vreemd zijn als de spelers geraakt worden. Wat mij betreft is er zelfs geen discussie mogelijk, spelers zullen volgend jaar niet minder verdienen. Bovendien hebben zij ook maar een korte periode waarin ze geld kunnen verdienen als profvoetballer."