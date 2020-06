Bundesliga: Belgen bekampen elkaar, terwijl ook topper op het programma staat

In de Bundesliga staat er, zoals we de laatste weken gewend zijn, weer voetbal op het programma.

Bayer Leverkusen - Bayern München

Dé topper van het weekend is de wedstrijd tussen Bayern München en Bayer Leverkusen. De uitploeg stevent op de titel af, al moet het eerst nog wel voorbij Leverkusen. Uitkijken wordt het naar hoe Kai Havertz het doet. Het wonderkind van Leverkusen is de laatste weken goed in vorm en wordt gelinkt aan een overstap richting Bayern.

RB Leipzig - Paderborn

De derde in de stand zou in principe geen problemen mogen hebben tegen de laatste van de Bundesliga. Leipzig rekent daarbij vooral op topschutter Timo Werner, vorige week nog goed voor een hattrick. Al zal die misschien wel al met zijn hoofd in Engeland zitten, nadat deze week zijn transfer naar Chelsea zo goed als rond leek.

Eintracht Frankfurt - Mainz

Frankfurt begint stilaan weer in vorm te geraken, nadat het slecht uit de rustperiode kwam. De laatste twee wedstrijden sloot het winnend af en het zal vandaag hetzelfde willen doen tegen Mainz. Dat Mainz wist nog niet te winnen sinds de heropstart van de Bundesliga.

Fortuna Dusseldorf - Hoffenheim

Dusseldorf zal hopen nog eens te kunnen winnen en zo uit de degradatiezone te kruipen, maar dan moet het wel voorbij Hoffenheim. Hoffenheim doet nog volop mee voor Europees voetbal nadat het twee keer op rij wist te winnen. Hoffenheim heeft evenveel punten als nummer zes, Wolfsburg, en kan hen onder druk zetten door een goed resultaat te boeken tegen Dusseldorf.

Borussia Dortmund - Hertha Berlijn

De laatste wedstrijd van vandaag wordt straks pas om 18u30 afgewerkt. In Dortmund tegen Hertha staan er heel wat Belgen op het veld. Man in vorm Thorgan Hazard kan Axel Witsel weer verwelkomen op het veld, die volledig hersteld is van zijn blessure. Dortmund neemt het op tegen ploeg in vorm Hertha Berlijn, dat nog niet verloor sinds de heropstart van de Bundesliga. Naar goede gewoonte verschijnen met Boyata en Lukebakio ook bij Hertha twee Belgen aan de aftrap.