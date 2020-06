Yoni Buyens verlaat Lierse Kempenzonen en zet carrière verder in eerste provinciale

Yoni Buyens zegt het (semi-)profvoetbal vaarwel. De verdedigende middenvelder gaat in de Limburgse eerste provinciale voetballen.

Yoni Buyens werd in februari opzijgeschoven bij Lierse Kempenzonen en bovendien is de 32-jarige middenvelder einde contract bij de Pallieters. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging en die heeft Buyens nu ook gevonden in Eerste Provinciale in Limburg.

Volgens Het Belang van Limburg trekt Buyens naar Zepperen-Brustem. "Zepperen-Brustem heeft er nog een topper bijgehaald!! Dinsdag volgt de officiële voorstelling", berichtte de club op haar facebookpagina.

Buyens brak door bij K Lierse SK en speelde in eerste klasse verder nog voor KV Mechelen, Standard, Genk en Westerlo. In totaal heeft hij bijna 252 matchen in de JPL op zijn teller.