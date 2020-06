Eden Hazard flink geraakt op de enkel, dik pak ijs errond en na een uur gewisseld, maar Zidane stelt gerust

Eden Hazard heeft zijn rentree bij Real Madrid niet gemist. De Rode Duivel was na een afwezigheid van bijna vier maanden door een enkeloperatie meteen goed voor een assist, al was het wel even bang het hart vasthouden toen hij aan de enkel werd geraakt.

Iets na de 1-0 van Toni Kroos werd de enkel van Eden Hazard geraakt in een duel. De Rode Duivels had even een pijnlijke grimas op zijn gezicht en liep enkele seconden te trekkebenen, maar kon daarna weer verder. Toen hij iets voorbij het uur naar de kant werd gehaald ging hij op de bank zitten met een dik pak ijs rond de enkel.

"We wisten dat Eden wat ritme zou missen om de hele match te spelen. Uiteindelijk heeft hij een uur gespeeld, en goed ook", liet Zidane na de match optekenen. "Hij kreeg een flinke tik. Tijdens de rust zei hij dat het in orde was en dat hij zelfs blij was met de tik. Hij was niet bang", stelde de Franse trainer gerust.