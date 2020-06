Liverpool gaat grote schoonmaak houden en heeft slecht nieuws voor Divock Origi

Liverpool zal zich aankomende zomer willen versterken om zich te wapenen voor het volgende seizoen. De club is zo goed als kampioen in Engeland en zal volgend seizoen de te kloppen ploeg zijn.

Maar om zich te versterken, zal het eerst moeten verkopen. Net als veel clubs is ook Liverpool niet gespaard gebleven van de gevolgen van de coronacrisis. Liverpool zou enkele spelers op de transferlijst hebben gezet om inkomsten te genereren. Met die inkomsten willen ze Adama Traoré en Ruben Neves wegplukken bij Wolverhampton.

Een van de spelers die Liverpool zou mogen verlaten is Divock Origi. De Rode Duivel is erg geliefd bij de fans, vanwege zijn cruciale doelpunten in de competitie en Champions League, maar is alweer vaste invaller. Origi moet Mané, Firmino en Salah voor zich dulden en lijkt ook volgend seizoen geen aanspraak te kunnen maken op een basisplaats.

Volgens The Sun verkeert Origi in goed gezelschap. Naast Origi mogen ook Shaqiri, Keita en Lovren de club verlaten. Net als Origi behoren die drie tot een vast lijstje invallers. Grujic en Wilson, die dit seizoen worden uitgeleend, hebben ook geen toekomst meer bij Liverpool en mogen andere oorden op zoeken.