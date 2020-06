OFFICIEEL: Chelsea doet Kroatische middenvelder definitief van de hand

Mario Pasalic, een Kroatische middenvelder, speelt ook volgend seizoen voor Atalanta, de club van Timothy Castagne. Pasalic werd door Chelsea al twee seizoenen verhuurd aan de ploeg uit Bergamo.

Atalanta had een aankoopoptie bedongen op de in Duitsland geboren Kroaat, die al twaalf interlands speelde. De Noord-Italianen betalen 15 miljoen voor Mario Pasalic, die door Chelsea in 2014 werd weggeplukt bij Hajduk Split.

Na eerdere uitleenbeurten aan Elche, Monaco, AC Milan en Spartak Moskou brak Pasalic pas echt door bij Atalanta, dat nog steeds in de Champions League zit. Pasalic was in de Serie A dit seizoen al goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

Opvallend: De Kroaat speelde in zes jaar tijd geen enkele officiële wedstrijd voor de Blues. Toch doen de Londenaren een goede zaak. Het betaalde in 2014 slechts 2.5 miljoen euro voor Pasalic.