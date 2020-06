Antwerp vertrekt zaterdag op oefenstage naar Duitsland: "Garantie dat we normaal kunnen werken"

Zaterdag vertrekt de Great Old naar Harsewinkel-Marienfeld, in Duitsland. Daar zal Ivan Leko een week lang zijn troepen trachten klaar te stomen voor een lang en zwaar seizoen.

Antwerp is een van de weinige clubs die, omwille van de coronamaatregelen, ervoor kiest om toch naar het buitenland op oefenstage te gaan. "We hebben de garantie gekregen dat we 'normaal' kunnen werken. We lopen niet meer risico dan hier. We moeten respect hebben voor dat virus, maar moeten er niet bang voor zijn."

"Zaterdagochtend vertrekken we. Als alles goed verloopt lunchen we in het hotel, waarna we in de namiddag al kunnen trainen", aldus de Kroaat, die veel goede dingen hoorde over de accomodatie in Duitsland.

Ivan Leko verzekerde de pers dat het zeker geen snoepreisje zal worden. "We gaan er werken op het sociale en mentale aspect. Ik wil er een groep creëren, een familie zelfs. Daarnaast zullen we ook focussen op het tactische aspect. Mijn spelers moeten weten waar we naartoe willen gaan met ons spel. Wat ze wel en niet moeten doen in balbezit en balverlies. Uiteraard zal er ook wat fysieke arbeid geleverd worden."

Iedereen die de afgelopen twee weken meetrainde met de groep gaat mee, net als Mbokani, die tot deze week in Monaco zat. "Maar er zijn nog enkele kamers vrij, dus er mogen gerust nog nieuwe jongens mee", grapt een ontspannen Leko.