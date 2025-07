"Men probeert onwaarheden te doen geloven": Will Still komt terug op zijn verrassend vertrek bij RC Lens

Will Still kondigde na de laatste wedstrijd van het seizoen zijn onmiddellijke vertrek bij RC Lens aan. Twee maanden sprak erover.

Will Still had slechts één seizoen doorgebracht bij RC Lens. Het doel om Europees te kwalificeren werd niet behaald met een achtste plaats als eindresultaat, maar de 32-jarige coach moest omgaan met beperkte middelen in een lastige situatie.

Slechts enkele dagen na zijn vertrek om "persoonlijke redenen", werd Will Still voorgesteld bij Southampton, dat gedegradeerd is naar de Championship. Nieuws dat verraste door de snelheid ervan en dat veel kritiek in Frankrijk heeft opgewekt.

Twee maanden na de gebeurtenissen, heeft Will Still teruggeblikt op dit moment bij La Voix du Nord, de regionale krant van Noord-Frankrijk. "Ik heb veel dingen gelezen, van veel mensen, die niet altijd eerlijk waren", zegt hij eerst.

Will Still zet de zaken recht

"Ik heb het werk gedaan dat van me werd verwacht in bijzondere en soms moeilijke persoonlijke omstandigheden. Ik heb de week daarna een club gevonden, ook al wil men liever geloven dat ik deze positie al had gevonden voordat ik vertrok. Ik heb Lens verlaten om persoonlijke, maar ook professionele redenen."

Will Still benadrukt dat zijn komst naar Southampton niet gepland was vóór zijn vertrek. "Ik weet dat men graag het tegendeel wil doen geloven, maar ik ben altijd eerlijk en oprecht geweest tegen iedereen. Bij mijn aankomst in Engeland, had ik gezegd dat ik niet zomaar en om het even waar wilde tekenen, wat ik ook heb gehoord. Men probeert onwaarheden te doen geloven, maar ik heb een prachtig jaar bij Lens gehad."

Ter herinnering, Will Still had al gesproken over een terugkeer naar Engeland om dichter bij zijn partner te zijn, de Britse televisiepresentatrice Emma Saunders, die momenteel vecht tegen schildklierkanker.