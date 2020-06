La Liga: trainer van rode lantaarn net voor de wedstrijd tegen Real Madrid ontslagen

Abelardo Fernandez is niet langer de trainer van Espanyol. In december ging hij bij de club aan de slag, maar hij kreeg de ploeg niet op de rails. De volgende wedstrijd van Espanyol is tegen Real Madrid.

Espanyol heeft besloten om de samenwerking met Abelardo Fernandez, hun coach sinds december, te beëindigen. De 50-jarige ex-speler van Barcelona en Spaans international kreeg de ploeg niet op de rails. De club heeft gekozen voor Francisco Joaquin Perez Rufete om hem te vervangen. Espanyol staat op de laatste plaats in het klassement en volgt al op acht punten van een veilige plaats (Eibar). De rode lantaarn zal het op speeldag 32 opnemen tegen Real Madrid. COMUNICAT OFICIAL | Abelardo finalitza la seva etapa com a entrenador del @RCDEspanyol: https://t.co/vRaFHO8kbd



COMUNICADO OFICIAL | Abelardo finaliza su etapa como entrenador del RCD Espanyol: https://t.co/J1YW2aHz0O#EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/SOsFdXLZQE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2020





