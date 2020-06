🎥 Youngster Michaël Cuisance (Bayern München) laat Casteels kansloos met fenomenale trap

Michaël Cuisance, die de voorbije weken al mocht proeven van het grote werk bij Bayern, scoorde vanmiddag zijn eerste treffer in Beierse loondienst. En wat voor een! Wolfsburg-doelman Koen Casteels was kansloos op de schicht van de 20-jarige Fransman.

Cuisance kwam vorige zomer over van Borussia Mönchengladbach. Na de hervatting van de Bundesliga krijgt de youngster steeds meer speelminuten van Flick.

Vanmiddag maakte hij tegen Wolfsburg zijn eerste doelpunt. Het was een pareltje. De Fransman heeft vroeger duidelijk naar Robben gekeken. Een prachtige trap met zijn linkervoet in de verste bovenhoek. Doelman Koen Casteels was kansloos.

Kersvers kampioen deed het zeker niet kalm aan tegen Wolfsburg. Aan de rust is het al 0-2. Coman opende al vroeg de score met een lage schuiver.