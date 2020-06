🎥 'Ciro' Mertens weer op zijn best: geen vijf minuten nodig om uit te pakken met heerlijke stifter, VAR keurt wel assist af

Napoli kan weer volop genieten van de voetbalkunsten van Dries Mertens. Aan de Rode Duivel hebben ze in Napels al heel wat gehad en dat is in de wedstrijd tegen SPAL niet anders. Amper vijf minuten had Mertens nodig om de score te openen.

Als ze bij SPAL gehoopt hadden om lange tijd de brilscore te kunnen vasthouden, waren ze er al rap aan voor de moeite. Mertens werd aan het eind van een mee opgezette aanval moederziel alleen bereikt in de zestien meter. Letica kwam nog vliegensvlug zijn doel uit, maar een koelbloedige Mertens pakte uit met een heerlijke stifter. Se puso nervioso Mertens 🔥 buen pase de Fabián. pic.twitter.com/YXKOeTQSSD — 𝘋𝘦𝘳𝘪𝘢𝘯. (@derianbb) June 28, 2020 De lijnrechter vlagt in eerste insantie voor buitenspel, maar de VAR corrigeerde en zo telde het doelpunt alsnog. Nadat de bezoekers uit het niets langszij kwamen, bracht Callejon Napoli weer op voorsprong. Met de rust in zicht leek het nog een keertje 'Mertens time'. Onze landgenoot zorgde voor diepgang en legde de bal vervolgens pamklaar voor zijn maatje Insigne, die de netten deed trillen. Deze keer had de VAR echter teleurstellend nieuws voor Mertens en zijn ploegmaats. Mertens begaf zich nu wel in buitenspelpositie.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Napoli - SPAL nu live op Voetbalkrant.com.