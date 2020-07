Laatste in Serie B, Livorno, geeft het zeven wedstrijden voor het einde al op, achttien spelers verlaten de club

Bij Livorno geven ze de strijd om behoud in de Serie B op. Nochtans is de competitie nog niet afgelopen.

Nog zeven wedstrijden staan er op het programma. Daarin moet Livorno nog twaalf punten goedmaken om behoud te verzekeren. Maar dat zal het niet doen.

De Italiaanse club laat maar liefst achttien spelers transfervrij vertrekken en zal het seizoen uitdoen met de overige tien contractspelers, aangevuld met jeugdspelers. "We staan praktisch toch al in de Serie C. Het is een verspilling van geld om die contracten alsnog te verlengen", geeft de Italiaanse club het op.

In 2014 degradeerde het nog uit de Serie A, maar sindsdien gaat het bergaf met de club. Een troosteloze laatste plaats met amper 21 punten is het gevolg.