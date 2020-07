🎥 Juventus haalt uit tegen Torino: Cristiano Ronaldo scoort voor het eerst een vrije trap in de Serie A

Juventus heeft deze avond uitgehaald in de Serie A. De club won met 4-1 van Torino. Cristiano Ronaldo scoorde zijn eerste vrije trap in de Serie A. Het was al zijn 25ste doelpunt van het seizoen.

Juventus had de wedstrijd al snel in haar greep, want na drie minuten kon de Argentijn Paulo Dybala de score openen. Iets voor het half uur verdubbelde de Colombiaan Juan Cuadrado de score. Net voor de rust zorgde Andrea Belotti echter opnieuw voor spanning door de 2-1 tegen de netten te jagen.

In de tweede helft was het aan Cristiano Ronaldo om zijn duivels te ontbinden. De Portugees kon voor het eerst in de Serie A een vrije trap scoren. In het absolute slot zette Koffi Djidji met een owngoal de 4-1 eindstand op het bord.

Dankzij deze overwinning staat Juventus stevig aan de leiding. De Italiaanse topclub heeft nu al 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Lazio. Lazio heeft wel een match minder gespeeld, want ze komen deze avond nog in actie tegen AC Milan.