Twee weken na promotie- en bekerfinale is er vlak over de grens testproject met 10.000 tot 15.000 toeschouwers

Enkele tientallen kilometers voorbij de Belgisch-Nederlandse grens gaat PSV half augustus twee oefenpartijen spelen, met een aardig gevuld stadion. Of er in België dan al met publiek gespeeld zal worden is nog onduidelijk.

In België is er nog geen duidelijkheid of er bij de eerste wedstrijden met inzet ook publiek aanwezig zal zijn. Op 1 en 2 augustus worden de beker- en promotiefinale gespeeld en een week later staat de eerste competitiespeeldag op het programma. Al dan niet met een (half) gevuld stadion.

10.000 mensen naar PSV

In onze buurlanden lijken ze daar al iets dichter bij te staan. In Frankrijk zullen er vanaf 11 juli 5.000 fans in de stadions worden toegelaten en ook in Nederland zijn er plannen om met publiek te spelen.

Bij PSV Eindhoven bijvoorbeeld, niet ver over de grens, zouden er als test bij oefenwedstrijden weer fans in het stadion mogen. Er moet nog wel afstand worden bewaard, maar kinderen mogen naar het stadion en fans zouden volgens Algemeen Dagblad samen mogen zitten. De krant spreekt van mogelijk 10.000 tot 15.000 mensen in het Philips Stadion, dat plaats biedt voor zo'n 35.000 toeschouwers.