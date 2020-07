🎥 Coucke en Bushiri geven hun indrukken: "Als ploeg als Mechelen belt, sta je daar voor open" en "Naar top 6 kijken"

Met Gaëtan Coucke en Rocky Bushiri heeft KV Mechelen al twee nieuwkomers beet waar het veel vertrouwen in heeft. Ze zijn kamergenoten op de stage in Tubeke. Ze kennen mekaars pluspunten wel al van bij de nationale jeugdploegen en tonen zich ook ambitieus bij hun nieuwe ploeg.

Bushiri krijgt zelf ook datzelfde compliment. "Rocky is heel goed aan de bal", weet Coucke. Het is een heel stevige kerel, die gaat zelden een duel verliezen." En hoe zien zij de doelstellingen dit seizoen? "Ik denk dat we naar de top zes moeten kijken", aldus Coucke. Ook Bushiri gelooft er in. "Ik denk dat we er de kern voor hebben."