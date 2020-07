Voorzitter FC Barcelona ventileert: "De VAR is niet eerlijk en heeft een duidelijk voorkeur."

Joseph Bartomeu, voorzitter van FC Barcelona, verloor zijn geduld tijdens een interview met het Spaanse Movistar+. Sinds de heropstart van La Liga werden volgens hem veel ploegen benadeeld door de VAR, terwijl enkele andere ploegen net telkens bevoordeeld werden.

De voorzitter van Barcelona kon zijn ergernissen niet meer opkroppen. Volgens Bartomeu zijn er sinds de herstart van La Liga meerdere matchen niet eerlijk verlopen. De VAR maakte volgens hem meermaals beslissingen waardoor meerdere teams onterecht benadeeld werden.

"De VAR moet de scheidsrechter helpen en in recente wedstrijden kon iedereen zien dat dat allesbehalve het geval was. De VAR wordt niet correct gebruikt", liet hij zich uit tijdens het interview.

Zonder de naam van de ploeg te noemen was het voor iedereen vrijwel meteen duidelijk over welke matchen, fases en club het ging. In Spanje is er momenteel veel controverse omtrent de VAR. In zes van de zeven wedstrijden kwam de VAR in opspraak.



Dat gebeurde ook in San Mames. Tijdens Athletic Bilbao - Real Madrid waarschuwde de VAR de scheidsrechter om een penalty te fluiten voor de fout van Dani Garcia op Marcelo, maar even later kwam de VAR niet tussen voor de fout van Ramos op Raul Garcia, omdat ze in het busje van mening waren dat het stampen van Sergio Ramos geheel onvrijwillig was.

Athletic-speler Williams stuurde na de match alvast een veelzeggende tweet de wereld in:



Real Madrid staat momenteel zeer dicht bij de titel. Met nog vier speeldagen te gaan heeft De Koninklijke de titel al bijna op zak. En daar speelt de defensie een grote rol in. Iemand die zeker en vast een grote invloed heeft op het succes van de Madrileense ploeg dit seizoen, is onze landgenoot Thibaut Courtois. Maar volgens Bartomeu zou de VAR dus ook een "eervolle" vermelding moeten krijgen.

Coach van Real Madrid, Zidane, reageerde tijdens een persconferentie al kort op de heisa:

"Ik ben het beu dat we verteld worden dat we winnen door de scheidsrechters," aldus de Fransman.