Patro neemt afscheid van onder meer ex-Rode Duivel: "Ik kan mijn tweejarig contract niet zomaar opzeggen"

Patro, de club van trainer Stijn Stijnen, start met veel ambitie aan het nieuwe seizoen in Eerste Nationale. Desondanks nemen de Limburgers afscheid van enkele klinkende namen. Marvin Ogunjimi, François Kompany en Romelo Regales passen niet meer in de plannen.

In HBVL reageerde de voormalige Rode Duivel op zijn vertrek. "Misschien bracht ik niet wat men van mij verwacht had", aldus Ogunjimi. "Corona was de grote spelbreker. Enkele weken geleden kreeg ik een telefoontje van Stijn Stijnen dat ik best naar een andere club kon uitkijken. Ik begrijp dat wel, maar met een gezin met twee kinderen kan ik mijn tweejarig contract niet zomaar opzeggen. We zoeken samen naar een oplossing. Ik blijf Patro en Stijnen altijd dankbaar."

Ook Romero Regales (33) en François Kompany (30), die pas begin maart aansloot bij de club, moeten de club verlaten.

De T1 van Patro, Stijn Stijnen, betreurt hun vertrek. "Ik had zeker met hen verder willen gaan, maar de coronacrisis dwong ons om keuzes te maken. Ik heb enorm veel respect voor dit drietal. Clubs die hen inlijven, krijgen er jongens bij met een topmentaliteit."