Alexis Saelemaekers voelt zich in zijn sas bij AC Milan: "Zlatan en ik begrijpen elkaar: we zijn allebei old school"

Alexis Saelemaekers doet het steeds beter bij AC Milan. De 21-jarige flankspeler stond deze week nog in de basis voor de gewonnen wedstrijd tegen Juventus (4-2). "En negen maanden geleden zat ik nog in de tribune van Anderlecht", mijmert de youngster.

Met de recente 13 op 15 loopt het erg goed bij de Rossoneri. Ook Alexis Saelemaekers krijgt alsmaar meer speelminuten. "In Italië werk ik nog harder voor de ploeg. Bij Anderlecht zaten er meer foliekes in mijn spel", bekent Saelemaekers in Het Nieuwsblad.

Bij AC Milan deelt Saelemaekers de kleedkamer met Zlatan Ibrahimovic, een man bij wie grootspraak nooit ver te zoeken is. "Dat is Zlatan die Zlatanneke doet, hé. Ach, hij scoort en werkt hard, dus mag hij zo praten. Er was direct een goede vibe tussen ons. We begrijpen elkaar omdat we allebei old school zijn", aldus Saelemaekers.

"Ik ben zeker niet bang van hem, integendeel. Onlangs vroeg ik hem of hij zich nog herinnerde dat hij in 2013 vier keer scoorde met PSG op bezoek bij Anderlecht. "Ja, die dag was ik best in vorm, antwoordde hij". Het zou jammer zijn dat hij na dit seizoen zou stoppen", besluit Saelemaekers.