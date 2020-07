Transferhonger van Chelsea nog niet gestild: The Blues tonen belangstelling in flankaanvaller uit The Championship

Chelsea heeft met Hakim Ziyech en Timo Werner al enkele knappe offensieve versterkingen gehaald, maar daar lijkt het niet bij te blijven. Naast Kai Havertz van Bayer Leverkusen tonen ze ook belangstelling in Saïd Benrahma, de flankaanvaller van Brentford.

Saïd Benrahma is een 24-jarige linksbuiten en hij lijkt dit seizoen helemaal te onbolsteren in The Championship. De Algerijn scoorde al 17 doelpunten in 40 wedstrijden voor Brentford en mede dankzij hem staat Brentford nu op de derde plaats in de Engelse tweede klasse.

Hij lijkt echter aan zijn laatste weken bezig te zijn bij de club, want Benrahma zou op heel wat interesse kunnen rekenen. Chelsea zou hem er graag bij hebben, maar ook Arsenal toont interesse. Chelsea zou al een bod van 25 miljoen euro gedaan hebben op de flankaanvaller.