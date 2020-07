Serie A wil dit seizoen nog mét publiek spelen

In Italië brak het coronavirus stevig uit, toch denken ze er al aan om weer fans toe te laten tijdens wedstrijden.

De Serie A werkt hard aan een oplossing om toch publiek toe te laten tijdens de wedstrijden. Ondertussen zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Italiaanse regering en de Italiaanse voetbalbond.

"We leggen de laatste hand aan een veiligheidsprotocol dat we bondsvoorzitter Gabriele Gravina zullen bezorgen. Die kan dat dan gebruiken in zijn gesprekken met de overheid. We hopen dat we de laatste wedstrijden van het seizoen al voor een beperkt aantal supporters zullen kunnen spelen", klonk het vanuit Italië.

In veel landen klinkt publiek toelaten nog als toekomstmuziek, maar in Italië willen ze toch zo lang niet wachten.