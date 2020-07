Bartomeu verklapt wie volgend seizoen de coach van Barça is en dat is geen verrassing... omdat het uit zijn mond komt

FC Barcelona kijkt naar de toekomst. Wie wordt volgend seizoen de coach die een nieuwe topclub moet bouwen? Josep Bartomeu denkt dat hij het antwoord al kent.

En het antwoord is… Quique Sétien. Verrassend? Langs de ene kant wel. De criticasters zijn in Barcelona talrijkers dan de believers. Maar het is logisch dat Josep Bartomeu door wil gaan met Sétien. Hij haalde hem namelijk binnen.

En volgend seizoen staan er voorzittersverkiezingen op het programma. Het ontslag van Sétien en de aanstelling van Xavi - dat kan je HIER nog eens nalezen - zou ineens een bekentenis zijn dat hij fout is geweest. Al is de kans sowieso heel klein dat Bartomeu zichzelf zal opvolgen.

Het is mijn hoop dat Quique Sétien zijn contract zal uitdienen

“Sétien zal het team sowieso leiden in de Champions League”, trapt de preses een open deur in. “Daarna? Het is de bedoeling en mijn hoop dat hij zijn contract zal uitdienen. De voorbije weken zijn de veranderingen merkbaar.”