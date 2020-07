Preud'homme laat deur op een kier: "Er was een federale roep om mij Belgisch bondscoach te maken"

Michel Preud'homme is niet langer trainer. Althans: dat beweert hij zelf. De voormalige doelman was bij het gros van zijn clubs dé garantie op prijzen. Al werd hij nooit Belgisch bondscoach. Een job waarvoor hij in de wieg lijkt gelegd.

“Het was simpelweg nooit het juiste moment om bondscoach van de Rode Duivels te worden”, legt Michel Preud’homme uit in Het Laatste Nieuws. “Er zijn veel momenten geweest waarop er zelfs een federale roep was om bij bondscoach te maken, maar ik was nooit vrij.”

Sommige coaches houden rekening met zo’n scenario. Zo is een vacature als bondscoach na een groot toernooi vaak vrij. “Maar ik heb nooit gerekend om de job te kunnen nemen. Of ik het jammer vind? Het had mooi kunnen zijn.”

Belgisch bondscoach? Het zou me verbazen als het er nog zou van komen. Ik ben geen trainer meer, hé. Al kan het leven soms bizar zijn

“Mijn zoon vindt dat bondscoach zijn voor mij de cirkel zou rondmaken”, besluit Preud’homme. “Het zou me verbazen als het er nog zou van komen. Ik ben geen trainer meer, hé. Al kan het leven soms bizar zijn.”