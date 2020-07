AS Monaco vervangt Roberto Moreno door Niko Kovac

AS Monaco heeft hoofdtrainer Roberto Moreno op straat gezet en meteen Niko Kovac aangesteld als zijn opvolger.

Niko Kovac maakte indruk bij Eintracht Frankfurt, waarmee hij de beker won. Nadien kreeg hij een kans bij Bayern München. In zijn eerste seizoen won hij nog de beker en de titel, maar in het tweede seizoen ging het veel moeizamer. Bayern greep in en zette Kovac op straat.

Nu vervangt Kovac Roberto Moreno bij AS Monaco. Moreno had slechts 10 wedstrijden op de bank gezeten bij AS Monaco, maar kreeg de club niet weg uit de middenmoot.

Vorige zomer investeerde Monacio nog fors om weer aansluiting te vinden met de top. Zo gaf het 200 miljoen euro uit aan onder andere Ben Yedder, Lecomte, Gelson Martins en Henry Onyekuru. Toch stond de club bij het beëindigen van de competitie pas 9e.