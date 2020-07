EA Sports toont nieuwe trailer FIFA21, geen Belgen te zien

Veel jongeren zullen de komende maanden weer reikhalzend uitkijken naar de nieuwste versie van het populaire videospel FIFA.

Gameproducent EA Sports heeft donderdagavond de eerste trailer voor de nieuwste versie getoond, FIFA21. In het filmpje zien we coverster Kylian Mbappé terug, samen met enkele andere supertalenten. Zo is er ook plek voor Joao Felix, Erling Haaland en Trent Alexander-Arnold.

In het filmpje zijn deze keer geen Belgen te zien. Vorig jaar was Eden Hazard nog te bewonderen op de cover van het spel en in de menu's, maar deze keer ligt de nadruk op wat jonger talent.

Op 9 oktober komt het spel uit op PS4, Xbox One en PC.