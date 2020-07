Kylian Mbappé heeft een boodschap voor zijn fans

Kylian Mbappé kreeg in de eerste helft een zware tackle te verduren van Loïc Perrin. Zijn enkel draaide zichtbaar de verkeerde kant uit waarna de Fransman het veld in tranen verliet.

De wereldkampioen van 2018 werd vervolgens gespot op krukken met een brace om zijn gehavende enkel te beschermen. Hij werd voor onderzoeken naar het ziekenhuis gebracht.

Terwijl er angstvallig gewacht wordt op de resultaten van de tests stuurde de Parijse aanvaller alvast een boodschap de wereld in via zijn social mediakanalen, waarin hij de fans bedankt voor hun vele berichtjes van steun:

"Wakker worden als een winnaar, er bestaat geen beter gevoel! Bedankt aan iedereen voor de vele berichten, dat raakt me echt. Dikke kussen en een fijn weekend!" Stond er te lezen op zijn twitteraccount.

⏳👊🏽🙏🏽.

Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible.

Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup.

Bisous à tous et bon week-end 😀 pic.twitter.com/gwTI48KXrm