OVERZICHT: Top 5 spelers die momenteel voor "een prijsje" op te halen zijn bij gedegradeerde Premier League clubs.

AFC Bournemouth, Norwich City en Watford FC zijn dit seizoen gedegradeerd uit de Premier League. Hieronder vindt u een overzicht van de top vijf topspelers van deze drie gedegradeerde clubs die zouden kunnen uitblinken bij topclubs uit de Premier League.

Toen Liverpool Georginio Wijnaldum in 2016 voor een slordige 23 miljoen pond overnam van Newcastle United, waren de meeste critici en fans niet meteen onder de indruk van de nieuwste transfer van Klopp. De voormalige manager van Borrusia Dortmund herhaalde die truc echter toen hij Andrew Robertson liet tekenen. Hij kostte Anfield slechts 8 miljoen pond.

Beide spelers kregen maar een lauw onthaal in Liverpool, maar achteraf gezien bleken ze de steunpilaren waarop Klopp een van de meest sterke ploegen uit de geschiedenis van de Premier League heeft opgebouwd. De meeste topclubs in de Premier League keken toendertijd nog neer op spelers die bij clubs speelden die in de degradatie zaten.

Maar de tijden zijn veranderd. Veel topclubs uit de Premier League worden momenteel gelinkt met getalenteerde spelers uit de onderste helft van de Premier League.

Het seizoen 2019-2020 van de Engelse competitie is afgerond en de degradanten zijn gekend. Norwich, Bournemouth en Watford degraderen uit de eerste klasse van het Engelse voetbal en zullen volgend seizoen uitkomen in The Championship. Die drie clubs hebben echter een aantal zeer getalenteerde spelers in hun selectie, die wel eens een gelijkaardig succesverhaal zouden kunnen hebben als Wijnaldum en Robertson.

Laten we dus eens kijken naar vijf van die getalenteerde spelers van de gedegradeerde Premier League-clubs die misschien wel koopjes zullen blijken te zijn voor clubs in de hoogste klasse.

Top vijf spelers van gedegradeerde Premier League-clubs:

5. Nathan Ake - AFC Bournemouth:

Devastated.. Love this club no matter what! Thank you for all the support this year and sorry we couldn’t make it in the end.❤️🙏🏾🍒 pic.twitter.com/UAzadx4JPa — Nathan Aké (@NathanAke) July 26, 2020

Laten we beginnen bij de meest voor de hand liggende speler. Nathan Ake werd dit seizoen al meerdere keren gelinkt met verschillende topclubs uit de Premier League.

Wat hem zo'n beloftevolle speler maakt, is zijn vermogen om zijn technische vaardigheden te combineren met zijn rsterke verdedigingsvermogen.

Ake is eigenlijk een van de youngsters die destijds bij Chelsea werd weggestuurd. Maar Nathan bleef niet bij de pakken zitten en bouwde een uitstekende reputatie voor zichzelf tijdens zijn drie jaar durende verblijf bij de Cherries.

4. David Brooks - AFC Bournemouth:

Hoewel dat David Brooks dit seizoen maar 9 wedstrijden in de Premier League heeft gespeeld, is het Manchester City-jeugdproduct iemand die door veel mensen in de gaten gehouden wordt. De 23-jarige vleugelspeler uit Wales was dit seizoen een enorme gemis voor Eddie Howe.

Brooks was 324 dagen niet-selecteerbaar door een enkelblessure en speelde daardoor slechts 511 minuten. Brooks kan, net als zijn teamgenoot Ake, op verschillende posities spelen en doet het vooral goed als tweede spits. Hij was vorig seizoen dé creatieve vonk bij Bournemouth en scoorde zeven goals en vijf assists in 30 wedstrijden.

David Brooks' highlights at Bournemouth so far.



Once the football is back, I have no doubt that there'll be many more highlights to add.



One of the EPL's most underrated talents.



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚡️pic.twitter.com/J53ArZvATQ — Cai 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Caibo_) April 18, 2020

Todd Cantwell is misschien wel een van de meest onfortuinlijke spelers op dit lijsje, aangezien hij in verband werd gebracht met de Engelse kampioen Liverpool totdat het coronavirus roet in het eten kwam gooien. De belangstelling van de Merseyside is sinds het begin van de pandemie serieus afgekoeld, maar hij zou nog steeds een interessant profiel zijn voor clubs die de top zes willen bereiken.

Leicester City, Sheffield United en Newcastle United worden ondertussen al in verband gebracht met de brede middenvelder, die door zijn arbeidsethos het wel eens zou kunnen schoppen tot een middenvelder in de stijl van Wijnaldum.

Cantwell deed het goed bij zijn jeugdclub, Norwich City FC, ondanks dat ze het eerste team waren dat degradeerde. De Engelse middenvelder vond zes keer de achterkant van het net en hij gaf twee assists tijdens zijn 37 wedstrijden in de Premier League.

2. Emiliano Buendia - Norwich City FC:

De kleine Argentijnse vleugelspeler Emiliano Buendia maakte een eerste grote indruk tijdens de overwinning van Norwich City tegen Manchester City. De eerste nederlaag die het team van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne dat seizoen leed.

Buendia was een absolute sterkhouder bij Norwich City. Hij sluit zijn eerste seizoen in de Premier League af met maar liefst met zeven assists op zijn naam. Hoewel hij slechts één keer scoorde in 36 wedstrijden, is Buendia nog maar 23 jaar oud en hij lijkt een emmer vol potentieel te hebben.

Hij is ook de enige speler buiten de top zeven in de Premier League, die dit seizoen zeven assists kon maken en zo staat hij hoger op de lijst dan spelers als Jack Grealish en James Maddison.

😳



As first time finishes and first goals in English football go... this certainly wasn't a bad one from Emiliano Buendía and @NorwichCityFC #GOTW pic.twitter.com/dUHhEBOQIp — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 30, 2018

1. Ismaila Sarr - Watford FC:

De man die uiteindelijk de droom van Liverpool om ongeslagen de Premier League te eindigen dit seizoen aan diggelen schopte, zit in een beetje lastig parkement. Ismaila Sarr tekende dit seizoen bij Watford.

De vleugelspeler van Senegal, die Sadio Mane als een broer beschouwt, speelde de eerste helft van het seizoen een beetje met de rem op. Laten we het een langere aanpassingsperiode noemen.

Remember when Sadio Mané was wishing Troy Deeney a Merry Christmas and then telling him to look after his Senegal teammate and friend, Ismaila Sarr. Well, he’s ending Liverpool’s unbeaten run 💀😅✌🏾#WATLIV pic.twitter.com/Sjio0O73on

Hij speelde zich echter in de spotlights nadat hij op Vicarage Road zijn team aan een overwinning hielp tegen een ploeg die dat seizoen al elk voorgaand team had weggespeeld. Liverpool kreeg dankzij Sarr haar eerste nederlaag te verwerken.

The day Liverpool lost their unbeaten Premier League record 😱



How’s that for a finish from Ismaila Sarr, though 🔥 pic.twitter.com/I2F0pEb0Sn — Goal (@goal) March 21, 2020

Ismaila kwam voor bijna 30 miljoen pond over van Stade Rennes, dezelfde club waar Ousmane Dembele zijn professionele debuut maakte.

Sarr speelde dit seizoen 28 wedstrijden voor de Hornets, scoorde vijf doelpunten en zorgde voor zes assists in wat een teleurstellend seizoen zou worden voor de jonge vleugelspeler bij Watford.