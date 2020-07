Voorzitter Bayern niet te spreken over annulering uitreiking Ballon D'or

Bayern voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is niet te spreken over de beslissing om de Ballon D'Or dit jaar niet uit te reiken. Bayern-speler Robert Lewandowski was dit jaar namelijk één van de favorieten om de award te winnen.

Lewandowski werd gezien als een van de grotere kanshebbers voor de award dit jaar. Hij scoorde 34 goals voor de titelhouders van de Bundesliga, dus was Rummenigge op zn minst gezegd teleurgesteld er dit jaar geen uitreiking komt van de award voor beste speler van het seizoen. "Robert Lewandowski speelde een fantastisch seizoen en misschien zelfs de beste uit zijn carrière," zei Rummenigge maandag nog tijdens een persconferentie. "Jammergenoeg besloot France Football om dit jaar de uitreiking van de Gouden bal te annuleren en daar zijn we niet blij mee. Uiteindelijk is het gewoon niet eerlijk, niet alleen voor Bayern maar ook voor Robert, die het misschien wel gewonnen zou hebben." "Alle liga's hebben uiteindelijk hun competitie afgewerkt. Op enkele na. Dus was het perfect mogelijk om de Gouden bal uit te reiken aan de beste voetballer in de wereld, en natuurlijk geloof ik dat in die omstandigheden Lewandowski een grote kans maakte om de award voor de eerste keer in zijn carrière in ontvangst te nemen." De award wordt uitgereikt door het Franse France Football magazine. De redactie liet in een mededeling weten dat de coronacrisis en de onderbreking van de competities het onmogelijk maakte om het seizoen te beoordelen. Dus zagen ze zich genoodzaakt om de uitreiking award dit jaar op te schorten. In de mededeling stond verder nog dat de organisatoren vonden dat er niet genoeg wedstrijden gespeeld werden om de award uit te reiken. Maar volgens ESPN is de voorzitter van Bayern het daar dus helemaal niet mee eens.