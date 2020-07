Rode Duivel Timothy Castagne: "Plaats twee kan nog met Atalanta, we hebben ons lot volledig in eigen handen"

De Serie A kent haar landskampioen al maar de strijd om de tweede plaats is nog volop bezig. Inter van Rode Duivel Romelu Lukaku staat momenteel 2e met een totaal van 76 en Bergamo en Atalanta van Rode Duivel Timothy Castagne staan momenteel op een gedeelde derde plaats met 75 punten.

De kaarten zijn dus nog niet geschud in de Serie A. Drie ploegen maken nog kans op die tweede plek met nog twee wedstrijden te gaan.

Timothy Castagne vertelt in een gesprek met Sporza over hoe hij vooruit kijkt naar het einde van het seizoen:

"Nu dinsdag spelen we nog tegen Parma en op de slotspeeldag ontvangen we Inter hier. We hebben ons lot dus nog volledig in eigen handen."

Atalanta kende een moeilijke seizoensstart: "Na de lockdown waren we veel beter. Maar toen was de achterstand op Juventus eigenlijk al te groot."

Over de succesformule van Atalanta kan Timothy makkelijk antwoord geven: "Onze coach heeft zijn visie en de spelers stellen zich ten dienste van deze ploeg. Als je dat niet doet, dan speel je niet. Deze groep is al 3 jaar samen. Iedereen weet wat hij moet doen en daarom loopt het zo vlot."

Maar toch is de Rode Duivel streng voor zichzelf en zijn ploeg:

"Defensief moet het wel beter. We spelen agressief en offensief en laten ruimte, maar we kiezen ervoor om op die manier te spelen. Daardoor boeken we deze resultaten."

Maar al bij al kijkt de jonge Rode Duivel van 24 jaar tevreden terug naar zijn voorbije drie seizoenen in Italië. "Ook al was ik twee keer geblesseerd, ik heb toch mijn bijdrage kunnen leveren. Het kon nog beter, maar er zijn zeker goeie momenten geweest."

Aan een transfer denkt hij nog niet meteen, dat laat hij aan zijn makelaar over. Hij wil zich eerst nog focussen op de match tegen PSG in de Champions League.

"We zijn ongeduldig om die match te kunnen spelen. Het wordt lastig en we moeten de perfecte wedstrijd spelen, maar als we in dit ritme blijven, dan kan alles. Wij zijn niet de favoriet. PSG is de grote ploeg, maar in één match kan alles. We maken misschien meer kans dan bij een heen- en terugmatch."