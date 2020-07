"Hij is er zeker van dat ze beslissend gaan zijn": Zidane rekent op Hazard en Asensio om Man City te vloeren in het Kampioenenbal

Er is veel veranderd sinds de heenwedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City (1-2) vijf maanden geleden. 'De Koninklijke' stak Barcelona de loef af in de titelstrijd, barst van het vertrouwen en recupereerde ene Eden Hazard.

We kregen lang niet het beste Real Madrid te zien op 26 februari. Real speelde weinig klaar tegen een uitgekookt Manchester City en de 1-2 nederlaag in het eigen Bernabéustadion was lang geen onterechte uitslag.

Clash Hazard - De Bruyne?

Maar intussen is er natuurlijk veel veranderd. De Madrilenen waren foutloos in de titelstrijd en toonden aan dat ze bijzonder klinisch te werk konden gaan. De tien matchen na de coronabreak werden gewonnen en er werden amper vier tegendoelpunten geslikt. Bovendien recupereert Zinédine Zidane twee belangrijke pionnen voor de terugmatch op 7 augustus: Eden Hazard en Marco Asensio.

Het ging van een twijfelend geheel voor de coronabreak naar een geoliede machine erna met Real Madrid. Na een seizoen om snel te vergeten kunnen Hazard en Asensio nog veel goedmaken in augustus, te beginnen tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne. "En Zinédine Zidane is ervan overtuigd dat het duo beslissend zal zijn in Manchester", klonk het in Mundo Deportivo.