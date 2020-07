Positieve coronatests bij Almeria én Sevilla

Bij twee Spaanse profclubs, UD Almeria en Sevilla FC zijn er positieve coronagevallen gemeld. Bij beide clubs gaat het om een speler van de A-ploeg.

Sevilla heeft bevestigd dat een speler besmet is geraakt. Die is nu in quarantaine geplaatst en alle trainingen van vandaag zijn opgeschort.

De positieve coronatest komt er acht dagen voor de clash in de Europa League tegen AS Roma. Die wedstrijd werd al eens uitgesteld door het inreisverbod in maart als gevolg van de coronapandemie.

Ze maakten het nieuws bekend via een nieuwsbericht op hun sociale mediakanalen:

Ook bij Almeria UD, dat in de Segunda Division uitkomt, testte een speler positief of het virus. Het wordt steeds ingewikkelder om de Spaanse tweede klasse competitie af te werken nu meer en meer spelers positief testen op corona. Bij CF Fuenlabrada hebben maar liefst 26 leden van de club positief getest.

Almeria laat weten dat de speler naar huis gestuurd werd en ze hem binnen enkele dagen nog eens gaan testen. Het trainingscomplex wordt ook helemaal gedesinfecteerd.