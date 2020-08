"Sergio Ramos? Die kan nog door tot zijn 40ste"

Sergio Ramos is er ondertussen 34, maar van slijtage is er nog geen sprake. Ook dit seizoen was de verdediger enorm belangrijk voor Real Madrid, waarmee hij de titel won.

Ex-ploegmaat Rafael Van der Vaart geraakte onder de indruk van het niveau dat Ramos nog voor de dag brengt. "Ik heb nog met hem gespeeld toen hij 21 of 22 jaar oud was. Hij was een vat vol energie. Hij wou overal op het veld zijn, bij vrije trappen, bij corners,..."

"Ondertussen is dat allemaal anders. Hij is meer gefocust nu. Hij is zich bewust van zijn vaardigheden, kracht en conditie. Daardoor is hij al die jaren zo essentieel geweest in de behaalde titels van Real Madrid. Voor mij is hij de beste verdediger ter wereld."

Daarmee slaagt Rafael Van der Vaart zijn landgenoot Virgil Van Dijk over. "Ik was onlangs een wedstrijd van Real Madrid aan het kijken en ik vroeg me af hoe oud Ramos ondertussen was. Hij is er 34, zag ik. Maar ik geloof dat hij nog zeker zes jaar meekan op topniveau. Ik heb enorm veel respect voor hem."